Legenda wróży wielką przyszłość polskiej perełce. "Widzę go w Realu"

Mówi się, że roczniki 2006 i w górę są oczywistą przyszłością polskiej piłki. Taka narracja znalazła swoje potwierdzenie podczas mistrzostw Europy u-17 w 2023 roku. Wówczas naszą reprezentację prowadził Marcin Włodarski, a drużyna dowodzona przez tego szkoleniowca grała bardzo atrakcyjną piłkę, ale przede wszystkim osiągała także dobre wyniki. To poskutkowało dobrym wynikiem w turnieju, ale także awansem na mistrzostwa świata w tej kategorii.

W tamtym turnieju udziału nie brał jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy, który na co dzień nie występuje na polskich boiskach. Mowa o Janie Faberskim, który reprezentuje młodzieżowe zespołu wielkiej holenderskiej akademii Ajaxu Amsterdam. Sam ten fakt jest znakomitym wpisem do piłkarskiego CV, a Faberski pokazuje się w zespole z coraz lepszej strony i zyskuje większe uznanie w oczach skautów. Przy okazji Superpucharu Europy w Warszawie pojawiła się legenda Ajaxu - Wesley Sneijder.

Wesley Sneijder zachwycony Faberskim. Co za słowa!

Holender jest wprost zachwycony naszym młodym piłkarzem i wróży mu absolutnie świetlaną przyszłość, wieszcząc absolutnie gargantuiczną karierę. - Polakiem, którego w przyszłości widzę w Realu Madryt, jest Jan Faberski. Dobrze go znam z gry dla młodzieżowych drużyn AFC Ajax. Miał naprawdę świetny poprzedni sezon w zespole U-17. Ostatnio widziałem, jak zagrał fantastyczny mecz przeciwko PSV Eindhoven. To ogromny talent. Świetny prawoskrzydłowy, który lubi schodzić do środka. Niesamowity chłopak. Moim zdaniem może z niego wyrosnąć jeden z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu - powiedział Sneijder w rozmowie z "Faktem".