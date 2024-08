Sabalenka ogłasza ws. Igi Świątek. "To szalone". Postawiła sprawę jasno

Po wywalczeniu brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu Iga Świątek odpuściła sobie start w turnieju w Toronto, biorąc udział dopiero w zawodach w Cincinnati. Liderka rankingu WTA od początku deklarowała, że traktuje tę imprezę treningowo, jako przetarcie przed dalszą częścią sezonu, lecz mimo to zdołała dotrzeć aż do półfinału.

Tenis. Aryna Sabalenka wprost o Idze Świątek. "To szalone"

Tuż przed startem US Open - ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie - Aryna Sabalenka udzieliła wywiadu redakcji "The Guardian". Nie zabrakło w nim wątków związanych właśnie z Igą Świątek. Białoruska tenisistka wypowiedziała się na temat ostatniego meczu z Polką oraz wzajemnej rywalizacji z obecną liderką rankingu WTA.

Pokonanie Igi Świątek w dwóch setach było szalone. Jestem szczęśliwa, że to się stało. Myślę, że naprawdę ciężko pracujemy na to, by upewnić się, że będziemy mierzyć się ze sobą w decydujących fazach każdego kolejnego turnieju. I że wciąż będziemy utrzymywać tą wzajemną rywalizację między nami

I dodała: - Nie możemy zapominać o Jelenie Rybakinie, Barborze Krejcikovej i o Coco Gauff. Także Paula Badosa wraca po kontuzji i spisuje się bardzo dobrze. Ale naprawdę zdecydowanie chciałabym widzieć nas, jak rywalizujemy w końcowych fazach zawodów tak często, jak to możliwe. Myślę, że to coś świetnego dla kobiecego tenisa, by kilka dużych nazwisk zawsze docierało do ostatnich rund turniejów i by obserwować pewną stałość.