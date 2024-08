Piłkarska reprezentacja Polski już niebawem wróci do walki o punkty - a wszystko to w ramach kolejnej edycji Ligi Narodów UEFA, która zostanie zainaugurowana na początku września. Tym samym zbliża się też moment, w którym Michał Probierz ogłosi pierwsze po Euro 2024 powołania, a tymczasem... jest pewien zawodnik, który non stop swoimi występami "domaga się" debiutu w seniorskiej kadrze. Ostatnio znów błysnął on na boisku w pucharze, a do tego... usilnie walczy o koronę króla strzelców w lidze, z którą obecnie jest związany.