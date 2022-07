Nastolatek z Polski trafił do Ajaxu Amsterdam

Jan Faberski ma 16 lat i do tej pory występował w Jagiellonii Białystok. Jednak utalentowany nastolatek z "Dumy Podlasia" podpisał właśnie kontrakt ze słynnym Ajaxem Amsterdam i do 30 czerwca 2025 roku będzie reprezentował barwy holenderskiego klubu.

Reklama

Faberski to środkowy pomocnik, który w Ajaxie będzie na razie występował w zespole U17. W Jagiellonii również grał w drużynach młodzieżowych, choć Piotr Nowak zaprosił go na zgrupowanie pierwszego zespołu do Belek, dostrzegając jego wielki talent. Debiutu w seniorach się nie doczekał, ale wszystko jeszcze przed nim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia. Maik Nawrocki dla Interii: Nasz skład jest mocniejszy. Wideo INTERIA.TV

Czytaj także: PSG szykuje nowy kontrakt dla Messiego

Faberski to młodzieżowy reprezentant Polski, który występował w kadrze do lat 16. Mogliśmy go oglądać także w Centralnej Lidze Juniorów, gdzie rywalizował z zawodnikami starszymi od siebie. Teraz pora na kolejny krok w jego karierze i przenosiny do słynnego Ajaxu. Choć droga przed nim jeszcze długa, to miejmy nadzieję, że wyrośnie nam kolejny wielki talent na miarę Piotra Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego.