Nie tylko Sabalenka. Już wieszczą niespodziankę. Stawiają ją na równi z Igą Świątek

Coco Gauff jest podekscytowana obroną swojego tytułu. Jest także poniekąd zdezorientowana niektórymi wynikami. Myślę, że presja oczekiwań uderza wszystkich topowych zawodników. Ona wygrała US Open. To sprawia, że wiele rzeczy jest trudniejszych. Każdy w jej sztabie oczekuje więcej. Ona sama oczekuje więcej. Wciąż jest drugą lub trzecią faworytką do zwycięstwa. Można nawet postawić ją na poziomie Igi Świątek. Jelena Rybakina w ostatnim czasie nie ma dobrych wyników. Natomiast Aryna Sabalenka była kontuzjowana, a teraz wygrała w Cincinnati

~ powiedział John McEnroe cytowany przez portal "Tennisuptodate"