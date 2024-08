Zmasowany atak na Ameyawa po doniesieniach o powołaniu do kadry. "To nawet nie jest Polak"

Michael Ameyaw w reprezentacji Polski? W sieci zawrzało

Każdemu, kto śledzi Ekstraklasę od co najmniej kilku lat, nazwisko Michaela Ameyawa nie jest obce. Piłkarz od 2021 roku gra na pozycji pomocnika w Piaście Gliwice i regularnie jest wystawiany do pierwszego składu. Wcześniej z kolei przez rok grał w Bytovii Bytów, będąc na wypożyczeniu z Widzewa Łódź.

Zarzucają mu, że "nie jest Polakiem"

Wśród komentarzy dominowały te, sugerujące, że piłkarz nie jest Polakiem i nie ma prawa grać w reprezentacji Polski. "Co to jest? Reprezentacja Polski? Czy Ekstraklasy? Reprezentacja dla Polaków", "A od kiedy Michael to polskie imię, a Ameyaw polskie nazwisko? Idziemy drogą Francji i Niemiec, a to nie wróży nic dobrego. Trzeba liczyć, że kibice reprezentacji dadzą opór temu szaleństwu" - czytamy.