Wielkie problemy Realu Madryt, teraz takie wieści ws. Mbappe. Tuż przed hitem Ligi Mistrzów

Tomasz Chabiniak

Jedni powiedzą, że Real Madryt dotykają plagi egipskie, drudzy że zespół jest źle przygotowany fizycznie, a trener niepoprawnie zarządza czasem na boisku piłkarzy. Fakty są takie, że w poniedziałek potwierdzono zerwanie mięśnia dwugłowego Edera Militao, a wtorek przyniósł złe wieści w sprawie dwóch Francuzów. Sytuacja przed szlagierem Champions League może bardzo niepokoić fanów.

Piłkarz w białym stroju Realu Madryt z numerem 10 wykonuje gest zakrywający głowę ramieniem na tle stadionu z rozmytym tłumem.
Kylian Mbappe, 07.12.2025 r.THOMAS COEXAFP

Dzień jak co dzień w Realu Madryt - wtorek przyniósł kolejne problemy zdrowotne. Jak się okazało, na trening w centrum w Valdebebas nie wyszli Eduardo Camavinga i Kylian Mbappe. Francuzi pozostali w klubowych budynkach, nie wybiegli na murawę z resztą zespołu.

W poniedziałek informowano, że w niedzielnym meczu z Celtą Vigo napastnik złamał palec serdeczny w lewej dłoni i że nie zakłóci to jego dostępności do dyspozycji Xabiego Alonso. To w sumie prawda, bo król strzelców LaLiga nie pojawił się na murawie z innego powodu - czuje dyskomfort mięśniowy w lewej nodze.

Nie jest jasne, czy będzie zdolny do gry w środowym szlagierze Champions League przeciwko Manchesterowi City na Estadio Santiago Bernabeu. Sytuacja zmierza w stronę pesymistyczną - Miguel Angel Diaz z radia COPE pisze o "realnym zagrożeniu".

Kłopoty zdrowotne trapią Real Madryt. Czy Alonso faktycznie zagra o posadę?

Jeśli wraz z Camavingą nie zdążą dojść do pełni sprawności, to lista niedostępnych piłkarzy powiększy się do aż ośmiu nazwisk. Są na niej póki co wyłącznie obrońcy: Ferland Mendy, Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba, Trent Alexander-Arnold i Eder Militao. O tym ostatnim pisaliśmy w poniedziałek, gdy tylko pojawiły się wyniki badań wykluczające go z gry na 3-4 miesiące.

Niektóre z hiszpańskich redakcji sugerują, że w spotkaniu z "Obywatelami" trener Xabi Alonso gra o posadę. Wydaje się jednak, że przy potencjalnej absencji Mbappe hiszpański szkoleniowiec powinien być oceniany łagodniej. Na dzisiejszej konferencji prasowej Aurelien Tchouameni powiedział, że niedzielna porażka z Celtą Vigo 0:2 to odpowiedzialność piłkarzy, bo Alonso miał dobry plan na mecz. To ważny głos w dyskusji panującej w madryckich mediach o rozkładzie odpowiedzialności za kryzys. "Los Blancos" w ostatnich 7 meczach zanotował bardzo słaby bilans 2 zwycięstw, 3 remisów i 2 porażek.

Piłkarz w białym stroju Realu Madryt koncentruje się na przyjęciu piłki podczas meczu na stadionie, w tle widoczna rozmyta publiczność.
Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt w meczu z Kairatem AłmatyVYACHESLAV OSELEDKOAFP
Dwóch piłkarzy w białych strojach celebruje sukces na murawie, uśmiechając się i łapiąc za ręce w dynamicznej pozie, w tle rozmyty tłum kibiców.
Eduardo Camavinga (z lewej) i Kylian Mbappe na San Mames nie szukali długo powodów do radości JAVIER ZORRILLAPAP
Mężczyzna ubrany w granatową marynarkę gestykuluje energicznie i krzyczy podczas wydarzenia sportowego na stadionie, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
Xabi AlonsoRicardo LarreinaAFP

