Wielki powrót Ter Stegena, Flick zdecydował ws. obsady bramki. Szczęsny może się cieszyć

W niedzielę Fernando Polo z "Mundo Deportivo" napisał, że powrót do pełni formy Marca-Andre ter Stegena przebiega tak dobrze, że może on znaleźć się w kadrze meczowej na sobotnią konfrontację ligową z Osasuną. Nie jest wykluczone jednak, że niemiecki golkiper dostanie powołanie już na wtorkowe spotkanie Champions League z Eintrachtem Frankfurt.

Jeden z dziennikarzy zapytał na poniedziałkowej konferencji prasowej Hansiego Flicka, czy to możliwy scenariusz. Szkoleniowiec Barcelony przyznał z uśmiechem, że tak.

- Nie rozmawiałem z Julianem Nagelsmannem o nim, rozmawiam tylko z Markiem - dodał w odpowiedzi na inne pytanie.

Szybko został zapytany o to, kto w takim razie będzie numerem jeden między słupkami "Dumy Katalonii". Nie ma tutaj przewrotu.

To jasne, Joan Garcia jest numerem jeden

Dziennikarz "As": Wojciech Szczęsny przed Ter Stegenem w hierarchii

Do ciekawej sytuacji dojdzie w dalszej części hierarchii. Zdaniem Javiego Miguela z dziennika "As" Ter Stegen zajmie nie drugą, lecz trzecią pozycję. Oznaczałoby to, że ranga zastępcy Garcii wciąż będzie przypadać Wojciechowi Szczęsnemu. Bycie "dwójką" zamiast "trójką" jest istotne, bo prawdopodobnie będzie oznaczać występy w Copa del Rey. Trzeba jednak poczekać, czy ta informacja się potwierdzi, ale byłaby z pewnością małą radością dla naszego rodaka.

Rozwiń

DJB: Jak łaskawe okazało się losowanie grup mistrzostw świata? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO

Na zdjęciu trener FC Barcelona Hansi Flick oraz bramkarz Wojciech Szczęsny Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / INA FASSBENDER / AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny URBANANDSPORT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP