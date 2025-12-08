Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót Ter Stegena, Flick zdecydował ws. obsady bramki. Szczęsny może się cieszyć

Tomasz Chabiniak

Marc-Andre ter Stegen w ostatnich tygodniach wracał do pełni zdrowia, a w ostatnich dniach do pełnej dyspozycji sportowej. Wygląda na to, że jest już bardzo blisko. Hansi Flick został zapytany o sytuację swojego rodaka. Przekazał ważne wieści, które dotyczą już wtorkowego spotkania z Eintrachtem Frankfurt. Jak teraz będzie wyglądać hierarchia bramkarzy w Barcelonie? Sprawdzamy słowa Flicka i dziennikarza Javiego Miguela.

W niedzielę Fernando Polo z "Mundo Deportivo" napisał, że powrót do pełni formy Marca-Andre ter Stegena przebiega tak dobrze, że może on znaleźć się w kadrze meczowej na sobotnią konfrontację ligową z Osasuną. Nie jest wykluczone jednak, że niemiecki golkiper dostanie powołanie już na wtorkowe spotkanie Champions League z Eintrachtem Frankfurt.

Jeden z dziennikarzy zapytał na poniedziałkowej konferencji prasowej Hansiego Flicka, czy to możliwy scenariusz. Szkoleniowiec Barcelony przyznał z uśmiechem, że tak.

- Nie rozmawiałem z Julianem Nagelsmannem o nim, rozmawiam tylko z Markiem - dodał w odpowiedzi na inne pytanie.

Szybko został zapytany o to, kto w takim razie będzie numerem jeden między słupkami "Dumy Katalonii". Nie ma tutaj przewrotu.

To jasne, Joan Garcia jest numerem jeden
Hansi Flick

Dziennikarz "As": Wojciech Szczęsny przed Ter Stegenem w hierarchii

Do ciekawej sytuacji dojdzie w dalszej części hierarchii. Zdaniem Javiego Miguela z dziennika "As" Ter Stegen zajmie nie drugą, lecz trzecią pozycję. Oznaczałoby to, że ranga zastępcy Garcii wciąż będzie przypadać Wojciechowi Szczęsnemu. Bycie "dwójką" zamiast "trójką" jest istotne, bo prawdopodobnie będzie oznaczać występy w Copa del Rey. Trzeba jednak poczekać, czy ta informacja się potwierdzi, ale byłaby z pewnością małą radością dla naszego rodaka.

DJB: Jak łaskawe okazało się losowanie grup mistrzostw świata? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
