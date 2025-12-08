Koszmar Realu się nie kończy. Mamy kolejną odsłonę. Diagnoza Mbappe: złamanie

W niedzielny wieczór Real gościł na Santiago Bernabeu ekipę Celty Vigo. Był niekwestionowany faworytem tej potyczki. Tymczasem konfrontacja z niżej notowanym rywalem zakończyła się porażką 0:2.

Bohaterem spotkania okazał się piłkarz wprowadzony do gry z ławki rezerwowych, Williot Swedberg. To on dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. "Los Blancos" w pięciu ostatnich potyczkach ligowych stracili aż dziewięć punktów.

Kylian Mbappe złamał palec lewej dłoni. Jego występ w środowym szlagierze z Manchesterem City nie jest zagrożony

Real kończył mecz z Celtą w dziewiątkę. W trakcie drugiej połowy z murawy zostali wyrzuceni Fran Garcia i Alvaro Carreras. Obaj zobaczyli dwie żółte kartki.

Większa trauma spotkała jednak Edera Militao. Brazylijski stoper, nękany notorycznie kontuzjami, opuścił plac gry już w 24. minucie. Tym razem doznał naderwania mięśnia dwugłowego wraz z uszkodzeniem jednego ze ścięgien uda. Ma pauzować aż do kwietnia.

Dzień po przegranym spotkaniu diagnozę usłyszał także Kylian Mbappe. Lider klasyfikacji strzelców La Liga ma złamany serdeczny palec lewej dłoni. Informuje o tym dziennikarz Miguel Angel Diaz z "Cope".

Uraz jest bolesny i powoduje spory dyskomfort, ale nie wyklucza Francuza z gry. To oznacza, że zobaczymy go w środowym meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. Napastnik podjął taką decyzję po konsultacji ze sztabem medyczny Realu.

W bieżącym sezonie 26-letni snajper w 21 występach dla ekipy z Madrytu zdobył aż 25 bramek i zaliczył cztery asysty.

