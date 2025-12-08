Koszmar Realu nie ma końca, potwierdziło się najgorsze. Jest oficjalny komunikat ws. gwiazdy

Minęło 20 minut niedzielnego meczu Realu Madryt z Celtą Vigo, gdy Eder Militao popisał się świetną interwencją, doganiając jednego z zawodników gości, Pablo Durana i "kasując" jego sytuację 1vs1 z bramkarzem. Przypłacił to jednak urazem mięśniowym, natychmiast złapał się za lewe udo i upadł na murawę z grymasem bólu. Zszedł z boiska, został zmieniony przez Antonio Ruedigera.

Już po kilkunastu minutach hiszpańscy dziennikarze informowali, że odczucia są złe. Poniedziałek upłynął fanom na oczekiwaniu na komunikat medyczny. Przyszedł w okolicach godziny 14:00, potwierdził wcześniejsze obawy. Nie doszło tylko do naderwania, lecz zerwania.

Poważna kontuzja Edera Militao. Komunikat Realu Madryt

"Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne Realu Madryt u naszego zawodnika Édera Militao zdiagnozowano zerwanie mięśnia dwugłowego uda lewej nogi z uszkodzeniem ścięgna. Uraz jest pod obserwacją" - napisali "Królewscy" na oficjalnej stronie internetowej.

Żurnaliści twierdzą, że oznacza to od 3,5 do 4 miesięcy przerwy. To może oznaczać powrót nawet dopiero na przełomie marca i kwietnia, chociaż zazwyczaj wyzdrowienie zajmuje nieco mniej niż pierwsze prognozy.

Jak czytamy, na ten moment wyklucza się przeprowadzenie operacji.

To ciąg dalszy koszmaru "Los Blancos". W środę na dwa miesiące wypadł Trent Alexander-Arnold, a kontuzjowani pozostają też Dani Carvajal, Ferland Mendy, David Alaba, i Dean Huijsen. Z racji tego, że w niedzielę czerwone kartki obejrzeli Fran Garcia i Alvaro Carreras, jedynymi dostępnymi nominalnymi defensorami na przyszły mecz ligowy z Deportivo Alaves mogą być Raul Asencio i wspomniany Ruediger.

