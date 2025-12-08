Pilne spotkanie w Realu Madryt, Xabi Alonso pod ścianą. Klamka zapadła

Real Madryt zakończył październik wręcz fantastycznie, bo zwyciężając w "El Clasico" 2:1, a po pokonaniu FC Barcelona "Królewscy" poszli już na początku listopada za ciosem i rozbili Valencię 4:0.

Potem jednak przyszedł wyraźny kryzys - w następnych siedmiu starciach ekipa z Santiago Bernabeu zanotowała dwa zwycięstwa, trzy remisy i dwie porażki - w tym jedną w ostatniej kolejce Primera Division przeciwko Celcie Vigo (0:2).

Nocne zebranie na Bernabeu. Jest decyzja ws. Alonso, to może być jego ostatni sprawdzian

Ta sytuacja sprawiła, że w naprawdę trudnym położeniu znalazł się Xabi Alonso, na którego niekorzyść ma działać też to, że wedle licznych źródeł jego relacje z szatnią mają nie układać się najlepiej. Po przegranej z "Los Celestes" jego kariera w stolicy Hiszpanii zawisła wręcz na włosku, o czym informuje Abraham P. Romero z "El Mundo".

Według doniesień dziennikarza niedługo po końcowym gwizdku niedzielnej potyczki miało dojść do pilnego zebrania zarządu "Los Merengues" z Florentino Perezem na czele. Do późnych godzin nocnych debatowano nad tym, jak postąpić wobec Alonso i ostatecznie zapadła wiążąca decyzja.

Wygląda na to, że zbliżająca się rywalizacja z Manchesterem City ma być ostatnią szansą dla Baska na odmianę swego losu. Szykuje się więc dla niego niełatwe zadanie, bo "The Citizens", mimo twardych warunków stawianych przez niektórych rywali, zaliczyli ostatnio trzy triumfy z rzędu i wydają się dosyć rozpędzeni.

Warto przy tym nadmienić, że zarząd mimo wszystko już zaczął sondować rynek potencjalnych następców Xabiego Alonso - a Romero wymienia tu dwóch głównych kandydatów: Zinedine'a Zidane'a oraz Jurgena Kloppa. Zatrudnienie któregokolwiek z nich byłoby oczywiście wielką sensacją...

Hit Ligi Mistrzów już niebawem. Czy Alonso uratuje posadę meczem z City?

Mecz Real Madryt - Manchester City odbędzie się dokładnie 10 grudnia o godz. 21.00. W Lidze Mistrzów - bo o tych rozgrywkach tu oczywiście mowa - "Królewscy" zajmują piąte miejsce w tabeli fazy ligowej, z - nomen omen - realnymi widokami na to, by wedrzeć się na pozycję liderów klasyfikacji.

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Xabi Alonso BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Xabi Alonso FEDERICO PROIETTI AFP

