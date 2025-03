Norwedzy znaleźli winnego po meczu z Legią. Ogromny żal. "To śmieszne"

Oba polskie kluby nie miały łatwej przeprawy w walce o ćwierćfinał trzeciego pod względem hierarchii europejskiego pucharu. Najpierw kibice nerwowo spoglądali na Jagiellonię, która przegrała z Cercle Brugge 0:2, ale w dwumeczu okazała się lepsza jedną bramką. Potem do gry wkroczyła Legia i tu także nie obyło się bez nerwów. Podopieczni Goncalo Feio odrobili stratę z pierwszej konfrontacji, doprowadzając do dogrywki. W niej bramkę na wagę przepustki do 1/4 finału zdobył Marc Gual.

