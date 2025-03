Polskie kluby zarabiają w Lidze Konferencji. Pękła magiczna bariera

W czwartkowy wieczór poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia 1/8 finału Ligi Konferencji. W nich zwycięsko wyszły przedstawiciele Ekstraklasy , Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa. Przed rewanżem w zdecydowanie lepszej sytuacji był klub z Podlasia. W pierwszym spotkaniu z Cercle Brugge pewnie zwyciężyli 3:0 i na rewanż udawali się ze spokojną głową. Belgowie próbowali odwrócić losy tego dwumeczu, lecz ostatecznie strata była zbyt duża i nawet wygrana 0:2 nic im nie dała (3:2 w dwumeczu). Z awansu cieszyła się drużyna Siemieńca. Legia stanęła przed zdecydowanie trudniejszym zadaniem, odrobienia strat z Norwegii, gdzie przegrali z Molde 2:3 . Warto przypomnieć, że podopieczni Goncalo Feio przegrywali tam po 45 minutach aż 0:3. Finalnie dzięki trafieniu Morishity na Łazienkowskiej odbyła się dogrywka, a w niej decydujące trafienie zaliczył Gual. W ten sposób stołeczny klub wygrał całą rywalizację 2:0 , a w dwumeczu 4:3, co pozwoliło przejść dalej i zarobić kolejne pieniądze.

Zacznijmy jednak od samego początku. Jagiellonia jako mistrz Polski eliminacje do europejskich pucharów zaczynała od Ligi Mistrzów, a Legia od razu znalazła się w Lidze Konferencji. UEFA za udział w każdej z trzech rund kwalifikacyjnych, niezależnie od rozgrywek płaciła 175 tys.euro. Za uzyskanie awansu do fazy ligowej LK każdy zespół otrzymał 3,17 mln euro .

Następnie każde zwycięstwo odniesione w głównej fazie LK oznaczało 400 tys. euro, a remis 133 tys. euro. Legia odniosła cztery wygrane, co dało przychód równy 1,6 mln euro. Jagiellonia za trzy zwycięstwa i dwa remisy zgarnęła 1,466 mln euro. Dodatkowo na koncie polskich drużyn pojawiła się kolejna premia. Była ona z niewykorzystanej na remisy puli, która została podzielona na wszystkie uczestniczące drużyny . W ten sposób "Wojskowi" otrzymali 136 tys. euro, a "Jaga" 102 tys.

Wysokie premie dla Jagi i Legii za fazę pucharową. Ponad 10 milionów euro

Awans do ćwierćfinału przyniósł polskim drużynom premię w wysokości aż 1,3 mln euro. W przypadku trafienia do półfinału - 2,5 mln, a ewentualny finał - cztery mln. Zwycięzca może liczyć na dodatkowe trzy miliony. Tego poznamy 28 maja w wielkim finale rozgrywek Ligi Konferencji we Wrocławiu.