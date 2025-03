Julia Szeremeta obroniła tytuł w Debreczynie! Kolejny sukces Polki

Jeszcze niespełna rok temu Julia Szeremeta w Polsce była dla sporej większości naszego społeczeństwa wręcz anonimowa. Polka znana była głównie w środowisku bokserskim. Po wyjeździe na igrzyska olimpijskie do Paryża w tej kwestii zmieniło się wszystko.

Szeremeta przez pewien czas stała się wręcz medialną gwiazdą, a to w związku ze znakomitym wynikiem, jaki osiągnęła na tej wspaniałej imprezie. Nasza zawodniczka dotarła aż do finału i dopiero w nim znalazła swoją pogromczynię. Do Polski wróciła więc z historycznym srebrnym medalem.