Legendarny klub spadnie z ligi? Zaskakujące słowa byłego reprezentanta Polski

„Nie wahałem się”

W poprzednim roku Jan Krzystyniak zszokował cały żużlowy świat. Rzucił kontrowersyjną tezę, że Włókniarz spadnie z PGE Ekstraligi. Kibice to wyśmiali, ponieważ częstochowska drużyna była uważana jako pewniak w kontekście fazy play-off. Okazało się, że niewiele zabrakło, by legenda miała rację.

-Niewiele brakowało, a to właśnie Włókniarz spadłby z ligi. W tamtym roku nie wahałem się, by postawić na to, że Włókniarz spadnie z ligi. W tym roku będę bardziej ostrożny, bo już nie ma powodów, by postawić na konkretną drużynę - przekonuje były reprezentant Polski.