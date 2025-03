Rękoczyny w meczu Legii. Weteran próbował bronić kolegi. Skończyło się fatalnie

Legia Warszawa zameldowała się w ćwierćfinale Ligi Konferencji po heroicznej batalii z Molde FK (2:3 i 2:0). W kolejnej fazie zmierzy się z londyńską Chelsea, głównym faworytem do wygrania bieżącej edycji. Do dwumeczu z gigantem legioniści przystąpią jednak bez dwóch defensorów - Artura Jędrzejczyka i Jana Ziółkowskiego. To pokłosie boiskowej awantury, do jakiej doszło pod koniec dogrywki czwartkowego spotkania z Norwegami.