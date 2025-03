Kliczko w polskiej lidze. Niebywałe, jak zawstydził Polaków. "No niestety"

Skrzecz wspomina Kliczkę w barwach Gwardii: Pamiętam taką sytuację...

Do Polski już przybył Andrzej Gołota , który przyjął - co w rozmowie z Interią ujawnił prezes PZB Grzegorz Nowaczek - rolę ambasadora całych rozgrywek. Projekt reklamuje także inny z tuzów polskiego i światowego pięściarstwa, Dariusz "Tygrys" Michalczewski .

- Olbrzymi talent, zawodnik o niesamowitych możliwościach. Był główną gwiazdą naszej drużyny w tamtym czasie. To był zaszczyt, żeby z tym zawodnikiem pracować - rozpoczął wspomnienia medalista igrzysk, by od razu przejść do konkretów: - Pamiętam, mieliśmy taką sytuację, że w sobotę przed którymś świętem wyjeżdżamy na mecz. Ostatni trening, Kliczko nogi na liny i robi pompki, ciężką piłką jeszcze wali się po brzuchu, a nasi zawodnicy oczywiście jak najlżej, żeby nie być zmęczonymi. No niestety, trochę inna praca, klasa i nauka jeśli chodzi o szkolenie. Był zawodnikiem, jeśli chodzi o samą pracę, nieprzeciętnym. To samo pokazywał w ringu - opowiedział Skrzecz.