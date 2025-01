Za nami już faza ligowa Europa League. W ósmej kolejce doszło do 18 meczów rozgrywanych naraz, czyli sytuacji analogicznej do środowej "Multiligi" Champions League. Znamy już wszystkie rozstrzygnięcia. Kto awansował bezpośrednio do 1/8 finału, a kto będzie musiał grać w rundzie play-off? Jakich dwanaście klubów pożegnało się z europejskimi pucharami? Sprawdź końcową klasyfikację.