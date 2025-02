Nie było Sułek-Schubert, a Polka ma kwalifikację. 15 punktów i jakie szczęście

Adrianna Schubert-Sułek po zeszłotygodniowym mityngu Copernicus Cup zakończyła sezon halowy, chce się już przygotowywać do siedmiobojowych zmagań na stadionie. Nie oznacza to jednak, że reprezentantki Polski zabraknie w halowych mistrzostwach Europy w Apeldoorn. Będzie nią Paulina Ligarska, która we wspaniałym stylu wypełniła minimum kwalifikacyjne. Zdobyła w Toruniu złoto, bijąc rekord życiowy. Teraz wynosi on 4615 punktów.