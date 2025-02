4-krotny mistrz Polski igra z ogniem, ogromne ryzyko. To może być głośny spadek

Żużel. PGE Ekstraliga. Nowe twarze we Włókniarzu Częstochowa. Mariusz Staszewski: Fajne nazwiska

Jason Doyle, Piotr Pawlicki, Wiktor Lampart, Philip Hellstroem-Baengs - to nowi zawodnicy Włókniarza. Tym razem częstochowianie nie są już wymieniani w gronie drużyn aspirujących do medalu, częściej mówi się, że mogą obawiać się o ligowy byt. Czterokrotny Drużynowy Mistrz Polski startuje wśród najlepszych od 2016. Niebawem może być dekada, oczywiście jeśli zespół w tym roku nie zajmie ostatniego miejsca.



Trener Staszewski w rozmowie z ekstraliga.pl postanowił podbudować swoich podopiecznych. - Patrząc na nazwiska w drużynie, są one naprawdę bardzo fajne. Ale nie chodzi tylko o nazwiska, a głównie o to, aby każdy z chłopaków jechał na swoim, dobrym poziomie. I wtedy nie powinno być wielkich problemów z uzyskaniem pozytywnego wyniku - skomentował trener, który przez wiele lat odpowiadał za wyniki Arged Malesy Ostrów.