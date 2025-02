Znakomity występ polskiego skoczka. Świetny skok, a potem różnica 0,6 punktu

Puchar Kontynentalny w Iron Mountain. Pierwszy konkurs dla Fettnera

W pierwszym konkursie do drugiej serii spośród Polaków nie dostał się jedynie Klemens Joniak. 19-latek skoczył 105,5 metra i zakończył rywalizację na 34. pozycji. Kacper Tomasiak i Tymoteusz Amilkiewicz zajęli miejsca 29. i 30., za to ich starsi koledzy spisali się nieco lepiej. Na 17. miejscu zawody zakończył Andrzej Stękała, Kacper Juroszek był 11., a Maciej Kot zajął wysokie 5. miejsce. Co ciekawe, w obu seriach najlepszy z Polaków lądował na 128 metrze, pokazując równą formę. Kot awansował również na 6. pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego.