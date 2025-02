Trzy ciosy w Legię, obaj trenerzy wyrzuceni z boiska. Wielkie emocje w Radomiu

Sobotnie granie w Ekstraklasie zakończyło się na stadionie przy ul. Andrzeja Struga w Radomiu, gdzie 16. w tabeli Radomiak przyjął 4. przed tą kolejką w ligowej stawce Legię Warszawa. Wszystko zaczęło się po myśli gości - Biczahczjana dośrodkował z rzutu rożnego, a z powstałego chaosu wyłonił się gol Bartosza Kapustki. Były zawodnik Leicester City dopadł do zbyt krótko wybitej piłki przez Kaputa i z ok. 17 metrów dał "Wojskowym" prowadzenie.

Niebawem doszło jednak do zwrotu akcji, a kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami przejęli gospodarze. Po jednej z ich akcji Marc Gual musiał wybijać piłkę z niemal linii bramkowej. Po chwili groźnie uderzał wspomniany Kaput, ale posłał futbolówkę nad poprzeczkę. Następnie Capita upadł w polu karnym, ale nie było mowy o "jedenastce". W 17. minucie właśnie Capita dopiął swego , trafił po kontraataku na 1:1, "kręcąc" jednym z defensorów. Wydaje się, że broniący Vladan Kovacević mógł zachować się lepiej. Kwadrans później jednak uratował swój zespół po kolejnym groźnym strzale Radomiaka.

Radomiak - Legia: Cztery gole na domknięcie soboty w Ekstraklasie

Legia nie mogła jednak wyjść z letargu, gospodarze wysyłali kolejne ostrzeżenia - Kingue obił słupek. Kilka chwil przed przerwą Jan Grzesik strzelił bramkę "do szatni". Trudno było nie odnieść wrażenia, że musiało do tego dojść. Goncalo Feio z pewnością nie miał dobrego humoru przed drugą połową. Nie był jednak w stanie wstrząsnąć swoimi zawodnikami - w 54. minucie radomski zespół po raz trzeci posłał jego drużynę na deski. Kovacević próbując złapać piłkę zderzył się z Sergio Barcią, futbolówka wpadła pod nogi Sadda Agouzoula, który musiał ją tylko wpakować do pustej bramki.