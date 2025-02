Ten Polak też gra dalej w Europie. Poznał rywala, godzinę po Lewandowskim

W losowaniu zawsze trzeba mieć trochę szczęścia . Coś o tym wie choćby FC Barcelona , która odetchnęła z ulgą i zamiast na PSG , trafiła na zdecydowanie łatwiejszą do pokonania Benficę . Z paryżanami zagra jednak Liverpool FC, co z miejsca okrzyknięto jako największy hit zbliżającej się rywalizacji o ćwierćfinał Champions League. Zaledwie godzinę później do gry weszli uczestnicy Ligi Europy . Pozostał w niej tylko jeden Polak, Sebastian Szymański .

Jego Fenerbahce o przepustkę do 1/8 finału pojedynkowało się z Anderlechtem. Słowo "pojedynkowało się" nie padło tu przypadkowo, ponieważ gorąco zrobiło się zwłaszcza w Brukseli. Sędzia w pewnym momencie przerwał nawet spotkanie z powodu bójki na trybunach. Oba zespoły musiały udać się do szatni. Po przymusowej przerwie Turcy zachowali koncentrację do samego końca, zremisowali 2:2, co dało im triumf w dwumeczu 5:2 i w konsekwencji bilet do dalszego etapu zmagań.