Potężna bomba, olbrzym runął z impetem. Brutalne sceny w ringu w Arabii

Zaczęło się nerwowe odliczanie i poszukiwanie zastępstwa. Interia Sport oficjalnie dowiedziała się, że jednym z kandydatów do występu był Damian Knyba, Polak jednak nie zjawił się w Rijadzie, a do starcia wagi ciężkiej wkroczył Martin Illunga Bakole. Reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo z problemami dotarł do Arabii Saudyjskiej, spóźnił się na ważenie i miał bardzo mało czasu, aby jakkolwiek przygotować się do boju.