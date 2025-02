Media stanowczo o Lewandowskim po meczu z Las Palmas. "Zrzędliwy"

FC Barcelona po 24. kolejce wskoczyła na fotel lidera LaLiga po dość długiej przerwie. Już wiadomo, że po 25. również będzie otwierać stawkę Primera Division. Real Madryt musiałby w niedzielę pokonać kilkunastoma bramkami Girone, by odebrać odwiecznemu rywalowi pierwszą pozycję. Komfort "Dumie Katalonii" dała wygrana 2:0 nad Las Palmas. Jest cenna, bo goście nie olśnili swoją grą. W drugiej połowie impuls dali Dani Olmo i Ferran Torres, strzelając gole na wagę zwycięstwa.

Szary występ Roberta Lewandowskiego z Las Palmas

Serwis Barcanewsnetwork.com zdecydował się na ocenę 6/10. " Nie był to najlepszy mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego . Zarówno jego przewidywanie boiskowych wydarzeń, jak i ustawianie się było nieudane. Tak czy inaczej, przyzwoicie grał w obronie" - czytamy.

Na stanowczy komentarz zdecydowało się "Mundo Deportivo", które nie wystawia "liczbowych" not, lecz do nazwisk piłkarzy przypisuje nagłówek i komentarz. Przy Lewandowskim znalazło się "protestón", które oznacza "zrzędę". Chodziło o reakcje Polaka na zagrania kolegów z zespołu. "Nie znajdował dogodnych okazji do oddania strzału. W drugiej połowie był osamotniony" - zakończono.