Błysk Polaka w Lidze Europy, wysłał sygnał Probierzowi. Gol i asysta

Reprezentacja Polski eliminacje do przyszłorocznego mundialu rozpocznie 21 marca, kiedy to podejmie na PGE Narodowym Litwę. Trzy dni później "Biało-Czerwoni", również na warszawskim stadionie, powalczą o punkty z Maltą. Michał Probierz powołania ogłosi prawdopodobnie na początku marca, a z ostatniej wypowiedzi selekcjonera na antenie "Kanału Sportowego" wynika, że ten obserwuje szerszą grupę zawodników.

"Jest grupa zawodników, która zaczęła grać, to jest pocieszające. Jest też grupa, która kandyduje. Dawid Kownacki bardzo dobrze prezentuje się w Fortunie Dusseldorf. Oskar Zawada ciekawie prezentuje się w Holandii . Obserwujemy szerszą grupę, ale mimo wszystko eliminacje to nie czas eksperymentów" - zastrzegł.

Adam Buksa błysnął w Lidze Europy. Ale to Real Sociedad gra dalej

Buksa przed sezonem dołączył do duńskiego FC Midtjylland, a w 11 meczach ligowych zanotował sześć trafień. Goli na koncie zapewne miałby więcej, ale we wrześniu i październiku opuścił cztery mecze z powodu urazu łydki odniesionego podczas zgrupowania kadry . Po kontuzji nie ma już jednak śladu, a polski snajper najpierw 16 lutego trafił do siatki w ligowym starciu z Lyngby BK, a cztery dni później błysnął w Lidze Europy.