Drżeli do ostatniej chwili. Takiego końca walki nikt się nie spodziewał

To była prawdziwa uczta dla fanów boksu. W walce wieczoru gali boksu w Rijadzie naprzeciw siebie stanęli Artur Beterbijew (21-1, 20 KO) oraz Dimitrij Biwoł (24-1, 12 KO). W pierwszym ich pojedynku lepszy okazał się Beterbijew, teraz po równie wyrównanym starciu na punkty zwyciężył Biwoł. W związku z tym wszystkie najważniejsze pasy wagi półciężkiej zmieniły właściciela. To jednak nie będzie koniec bokserskiej sagi z udziałem dwóch "profesorów boksu". Oficjalnie wiadomo, że dojdzie do trzeciej, decydującej potyczki.