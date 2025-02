Godzina 22.40, wszystko trwało siedem sekund. Ewa Swoboda ruszyła po złoto

Halowe mistrzostwa Polski w Toruniu zaplanowano na dwa dni: sprinty na 60 metrów odbyły się już w sobotę. Tak eliminacje, jak i finały. Dla lekkoatletów to ostatni moment, by wywalczyć minima na halowe mistrzostwa Europy w Apeldoorn, ale też i spróbować się na zaplanowane za miesiąc mistrzostwa świata w Nankinie. Ewy Swobody to oczywiście nie dotyczy, ona te czasy kwalifikacyjne osiągnęła już dawno temu, niemniej dla niej liczy się teraz coś innego.

Reklama