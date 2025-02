Mocny sprzeciw Natalii Bukowieckiej o sytuacji w kraju. Ludziom otworzą się oczy

Natalia Bukowiecka była gościnią podcastu Łukasza Kadziewicza. Lekkoatletka w pewnym momencie postanowiła wypowiedzieć się na temat szkolenia biegowego w Polsce. W jej opinii sytuacja nie tylko nie maluje się w czarnych barwach, ale jest wręcz bardzo dobra. Postanowiła wyjawić, co miała przez to na myśli i co według niej sprawia, że widać możliwości do dobrego przygotowania dla lekkoatletów przed sezonem.