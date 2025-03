Była północ, nadeszły ważne wieści dla fanów Barcelony. Laporta i Mendes przyłapani

Cztery godziny trwało wieczorne wtorkowe spotkanie Joana Laporty z Jorge Mendesem w jednej z lizbońskich restauracji. Prezes Barcelony skorzystał z okazji, by spotkać się z Portugalczykiem, bo "Duma Katalonii" gra w środowy wieczór z Benficą w Lidze Mistrzów. Dziennikarze i kibice zebrali się pod lokalem, by oczekiwać na nich. Agent był chętniejszy do rozmowy, przeszedł z żurnalistami kilkaset metrów.