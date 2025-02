Media: Szok w Rijadzie. Mistrz świata chory tuż przed obroną pasa, szukają zastępstwa

Walka Daniel Dubois - Joseph Parker zagrożona. Media: mistrz świata zachorował

Wyspiarskie media podkreślają, że w poprzednich dniach nic nie zapowiadało problemów zdrowotnych wrześniowego pogromcy Anthony'ego Joshuy. W poniedziałek o 16:00 czasu polskiego spotkał się z brytyjskimi żurnalistami, był w dobrym humorze, żartował ze swojej nowej pasji do gokartów. W środę wziął udział w treningu medialnym, boksował z cieniem. "Nie było ciężkiego oddechu ani kaszlu czy kichania" - napisał "The Sun".

Sytuacja jest rozwojowa, wspomniany tabloid zwrócił się do obozu Dubois z prośbą o komentarz. Póki co nie ma odpowiedzi, ale źródło bliskie współpracownikom mistrza przekazało dziennikowi: "Nic nie jest jeszcze potwierdzone. Ale jeśli Daniel nie będzie mógł walczyć, to zostanie to bardzo szybko przeorganizowane".