Wypożyczenie Vitora Roque do Realu Betis było jasnym sygnałem - nie potrzebujemy cię tutaj. Mimo że w kadrze Barcelony poza Robertem Lewandowskim nie ma nominalnej "dziewiątki", Hansi Flick bez wahania dał zielone światło na pozbycie się Brazylijczyka. Ten nie przekonał do siebie Niemca, ceniącego inteligencję taktyczną zdecydowanie najwyżej. A to u snajpera kulało.