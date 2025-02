Kapitan FC Barcelona ma jasny plan. W tle Wojciech Szczęsny. Rodzi się kłopot

Ostatnie miesiące w życiu Wojciecha Szczęsnego spokojnie można nazwać mianem absolutnie szalonych. Polak w sierpniu 2024 roku ogłosił bowiem, że kończy swoją profesjonalną karierę, a nieco ponad miesiąc później, bo w październiku został oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem FC Barcelona . To związane było z sytuacją awaryjną, jaka pojawiła się w bramce "Blaugrany". We wrześniowym spotkaniu z Villarreal na wyjeździe kontuzji doznał bowiem Marc-Andre ter Stegen.

Już, gdy upadał na murawę, jasne było, że problem będzie poważny, a na nieszczęście Niemca potwierdziły to badania przeprowadzone na jego kolanie. Po diagnozie mówiło się, że kapitan i jednocześnie pierwszy bramkarz "Dumy Katalonii" zmuszony będzie odpoczywać praktycznie do końca sezonu. Najpierw między słupki za Niemca wskoczył Inaki Pena, który zyskał zaufanie Hansiego Flicka, a później doszło do nieoczekiwanego zwrotu akcji.