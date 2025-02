Jagiellonia przypieczętowała awans. Wspaniały wieczór w Białymstoku

Jagiellonia Białystok poprzedni sezon zakończyła sensacyjny zdobyciem mistrzostwa Polski . To oznaczało, że podopieczni Adriana Siemieńca będą mieli spore szanse na grę w europejskich pucharach. Ostatecznie mistrzom Polski udało się zakwalifikować do Ligi Konferencji Europy , gdzie szło im naprawdę dobrze.

Jagiellonia gra dalej. Kolejny wielki mecz

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się dla mistrzów Polski zwyczajnie źle, bo to Backa Topola, a więc ówczesny gospodarz strzeliła jako pierwsza gola. Była to jednak ostatnia zdobycz bramkowa tej drużyny, a spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, co stawiało "Jagę" w bardzo dobrej pozycji przed rewanżem u siebie.

W drugiej połowie przez długi czas na murawie nie działo się zbyt wiele, aż do 70. minuty, gdy znakomitą kontrę przeprowadziła Jagiellonia. Piłka trafiła do znajdującego się na skraju pola karnego Imaza, a ten w znakomitym stylu "zawinął rogala" i doprowadził do prowadzenia 2:1. W 75. minucie gospodarze wyszli z kolejną kontrą. Tym razem ostatni cios zadał Churlinov, który doprowadził do gola samobójczego po ładnym strzale fałszem.