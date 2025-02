Wielkie emocje i dogrywka w Lidze Konferencji. "Nokaut" w 113. minucie

Przed tygodniem Heidenheim sprawiło niespodziankę i pokonało Kopenhagę na Parken. Musiało gonić wynik, bo gola do szatni pod koniec 1. połowy strzelił Jordan Larsson. Zwycięstwo niemieckiemu zespołowi zapewniły trafienia Thomasa Kellera w 59. minucie i Tima Sierslebena w 85. Duńska drużyna stanęła więc przed trudnym zadaniem przechylenia szali awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji na swoją korzyść. Właśnie zakończył się rewanż rozgrywany u naszych zachodnich sąsiadów na 15-tysięcznej Voith-Arena.

Jego pierwsze pół godziny przebiegło w spokojnym rytmie. Tuż po tym okresie, w 31. minucie groźny strzał oddał Elias Achouri z zespołu przyjezdnych, ale Frank Keller był na posterunku. W 37. był jednak bezradny po trafieniu Amina Chiakhy. Oznaczało to wyrównanie na 2:2 w dwumeczu.

"Fabuła" meczowa rozkręciła się mocniej w drugiej połowie. W 52. minucie sędzia Nikola Dabanovic podyktował rzut karny dla Kopenhagi, po faulu na Gocholeishvilim. Z jedenastu metrów nie pomylił się Kevin Diks. Zawodnicy Heidenheim wzięli się wtedy do roboty, bo awans wymykał im się z rąk. W 62. wysłali rywalom ostrzeżenie, z rzutu wolnego próbował Budu Zivzivadze, po chwili uderzał także Marvin Pieringer, ominął już bramkarza, ale trafił w jednego z dwóch ostatnich defensorów, którzy pilnowali bramki.

Niemiecka ekipa dopięła swego w 74. minucie. Tuż przed polem karnym faul popełnił Gabriel Pereira, dostał żółtą kartkę, choć oponenci domagali się - niesłusznie - czerwonej. Do piłki przy rzucie wolnym podszedł Leo Scienza i pokonał bramkarza Dianta Maraja. Oznaczało to remis 3:3 w dwumeczu. W ostatnim kwadransie i doliczonym czasie mimo nacisku Heidenheim gole nie padły. Gospodarze z pewnością czuli niedosyt, bo w 89. minucie do trafienia Mainki zabrakło centymetrów, a 60 sekund później strzał Scienzy zatrzymał się na słupku. Arbiter musiał zarządzić dogrywkę.