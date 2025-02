Iga Świątek z pretensjami. Szereg uwag Polki

Po meczu z pełną szczerością opowiedziała o swoich odczuciach. Nie może dziwić, że była niezadowolona z tego, co się wydarzyło. - Takie wyniki mnie nie zadowalają. Czuję, że zawiodłam - rozpoczęła na konferencji prasowej po spotkaniu z Rosjanką, odnosząc się do półfinału w Katarze i ćwierćfinału w Dubaju. Na pytanie o to, co było główną przyczyną takie stanu rzeczy odpowiedź znalazła błyskawicznie. - Nie jestem zaskoczona. To na pewno kwestia kalendarza - stwierdziła.