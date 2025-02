Sprawa skandalu z udziałem byłego prezesa rozwiązana. Sąd wydał wyrok

W 2023 roku w Hiszpanii wybuchł skandal na skalę światową. Jego głównym "aktorem" był ówczesny prezes Królewskiej Federacji Hiszpańskiej Piłki Nożnej - Luis Rubiales, który po triumfie "La Roja" w kobiecych mistrzostwach świata uznał, że może pocałować piłkarkę Jenni Hermoso. Doszło do tego na oczach całego świata, a sprawa zakończyła się 20 lutego 2025 roku. Sąd skazał Rubialesa na... 20 euro grzywny dziennej przez 18 miesięcy, co równa się nieco ponad 10 tysiącom euro. Uniewinnił go jednak od innego zarzutu.