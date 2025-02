Obniżka pensji i zwrot ws. przyszłości. Lewandowski dostał wiadomość z Barcelony

O tym, że Robert Lewandowski najprawdopodobniej zostanie w FC Barcelona do końca sezonu 2025/26 mówi się już od dawna. W ostatnich dniach doszło jednak do zmiany w tej sprawie. Kataloński dziennik "Sport" poinformował, że klub zaoferował Polakowi umowę do lata 2027 roku. Teoretycznie brzmi to jak wspaniałe wieści dla napastnika. Jest jednak drugie dno, o którym trzeba wspomnieć.