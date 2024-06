Bellingham show, co za popis. Cudowny strzał Anglika na wagę dogrywki

Gwiazdor Realu Madryt typowany na gwiazdę imprezy, w końcu błysnął tak, jak do tego przyzwyczaił w klubie. Anglik dostał górną piłkę, ta spadła na jego stopę, a 21-latek złożył się do przewrotki i w piątej minucie doliczonego czasu gry doprowadził do remisu, a zarazem dogrywki.