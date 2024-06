Hit z Lewandowskim, wielka chwila Polaka. Nawet Niemcy musieli bić brawo

Był 15 stycznia 2022 roku, gdy Bayern Monachium przyjechał do Kolonii podrażniony wpadką, jaką stanowiła porażka 1:2 przed własną publicznością z Borussią Moenchenglabach. Tym razem wszystko miało potoczyć się po myśli podopiecznych trenera Juliana Nagelsmanna i tak też się stało.

To nie był jednak jeszcze koniec emocji dla fanów Bayernu Monachium, a także polskich kibiców. Po zmianie stron Robert Lewandowski zdobył bowiem jeszcze dwie kolejne bramki, kompletując hat-tricka, a zarazem zapisując się na stałe w historii niemieckiego futbolu.

Euro 2024. Gruzja z Hiszpanią zagra w Kolonii. To wyjątkowy stadion dla Roberta Lewandowskiego

Reprezentant Polski został bowiem wówczas dopiero drugim zawodnikiem, który dobił do granicy 300 goli strzelonych w Bundeslidze. Wcześniej zrobił to tylko legendarny Gerd Muller, zdobywając 365 goli. Licznik Roberta Lewandowskiego zatrzymał się natomiast na 312 trafieniach. Latem 2022 roku nasz napastnik zdecydował się na transfer i przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelona.