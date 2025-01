Media: Ważne negocjacje Legii Warszawa. Głośny ruch na horyzoncie

Od 1 stycznia Legia Warszawa pozostaje bez dyrektora sportowego, po tym jak Jacek Zieliński został decyzją z 21 grudnia (ogłoszoną publicznie dwa dni później) przesunięty do roli doradcy zarządu klubu ds. sportowych. Wakat raczej nie utrzyma się zbyt długo, bo Dariusz Mioduski aktywnie prowadzi negocjacje. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, we wtorek w południe z Pragi do Warszawy wyleciał Jiri Bilek, pracujący w Slavii.

