Szymon Marciniak wyróżniony, UEFA ogłasza. Pierwsza taka sytuacja w sezonie

Po meczu Paris Saint-Germain z Manchesterem City na Szymona Marciniaka spłynęło wiele pochwał. Polak ustrzegł się niemal jakichkolwiek błędów w pełnym napięć starciu dwóch europejskich gigantów, chociaż to żadna nowość. 44-latek przyzwyczaił nas do pewnych decyzji i wielkich umiejętności zarządzania na boisku największymi gwiazdami. Nie inaczej było w 7. kolejce Ligi Mistrzów.

Świetny występ Marciniaka w Paryżu. Polak opanował największe gwiazdy

Jedyne zastrzeżenia, jakie można było mieć do pracy Marciniaka dotyczyły nieuznanej pierwotnie bramki dla PSG w doliczonym czasie gry. Z pomocą jednak nadszedł VAR i gol mistrzów Francji został oficjalnie zaliczony. Tym samym podopieczni Luisa Enrigue wygrali z "Obywatelami" 4:2 , stawiając ich w bardzo trudnej sytuacji.

Jeśli "The Citizens" w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów nie wygrają z Club Brugge , pożegnają się z rozgrywkami. A dla tak utytułowanej drużyny byłaby to prawdziwa tragedia.

UEFA ogłasza ws. Szymona Marciniaka. Polak poprowadzi mecz Ligi Europy

UEFA ogłosiła, że Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia spotkania Ligi Europy pomiędzy FC Twente i Besiktasem. Tym samym po raz pierwszy w tym sezonie przyjdzie mu sędziować w LE. Zespoły z Holandii i Turcji zmierzą się w czwartek o godzinie 21:00 na De Grolsch Veste w Enschede. Oba zespoły walczą wciąż o awans do fazy play off, wobec czego zapowiada się intensywne i atrakcyjne widowisko.