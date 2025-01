Stało się to trzy dni po wpisie szczypiornisty na Instagramie, w której podsumował turniej. Zrobił to, bo po zajęciu czwartej lokaty w grupie "Biało-Czerwoni" odpadli z najważniejszej rywalizacji, pozostając w grze o maksymalnie 25. pozycję (runda przegranych, czyli Puchar Prezydenta IHF). "[...] Wiemy, że fala krytyki jest częścią sportu, ale wierzymy, że razem możemy wyciągnąć z tego wnioski i stać się jeszcze silniejsi. To nie koniec naszej historii - to tylko kolejny krok w drodze do wielkich celów [...] - przekonywał wtedy.

Media: Kamil Syprzak z urazem na MŚ 2025. Nie dostał zgody na opuszczenie zgrupowania

Co skłoniło go do tak radykalnego ruchu? "Doznał kontuzji i nalegał na puszczenie go do domu. Zgody takiej mu nie udzielono, więc sam wyjechał ze zgrupowania kadry, która do wtorku ma przebywać w Chorwacji" - twierdzi Przegląd Sportowy Onet, nie podając więcej szczegółów.