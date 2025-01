Prawdziwie szokująca dla kibiców Bayernu była porażka w Lidze Mistrzów z Feyenoordem Rotterdam. Holendrzy utrzymywali się przy piłce zaledwie przez 20 procent czasu, a do tego oddali trzy celne strzały na bramkę Manuela Neuera. Każdy z nich zatrzepotał w siatce, a gospodarze wygrali 3:0. Dla "Die Roten" był to trzeci mecz w tym sezonie, w którym nie udało im się strzelić ani jednego gola. Z perspektywy działaczy, to o trzy za dużo.

