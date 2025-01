Lewandowski wrzucił zdjęcie w środku nocy. I się zaczęło, kibice od razu zauważyli

Bardzo prawdopodobne, że to co najgorsze w sezonie 2024/25 już za FC Barcelona. "Blaugrana" kapitalnie rozpoczęła zmagania w 2025 roku. Najpierw podopieczni Hansiego Flicka awansowali do kolejnej rundy Pucharu Króla, a następnie dali popis w finałowym turnieju o Superpuchar kraju. W Arabii Saudyjskiej Robert Lewandowski i spółka byli nie do zatrzymania. Po gładko wygranym półfinale z Athletikiem Bilbao przyszedł czas na kolejne w obecnie trwającej kampanii El Clasico. "Królewscy" liczyli na udany rewanż, jednak skończyło się na samych chęciach.

