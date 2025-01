Gorzka diagnoza Thomasa Thurnbichlera. Tak skomentował wytęp Polaków w Oberstdorfie

To na pewno nie był dobry dzień. Mamy problem ze środkiem ciężkości. Przez to zawodnicy nie wybijają się dobrze, biodra są w złym miejscu. Loty nie są dobre Kuba i Piotrek oddali dobre skoki. Na pewno mogą wiele poprawić. A reszta ma problemy

- Za bardzo się wycofuje przed wybiciem i potem spada na narty. Widzieliśmy to w treningach. W konkursach jest tej asymetrii więcej. Muszę z nim porozmawiać. Zapytać go, jak on się dzisiaj czuł przy skoku. Musimy ustabilizować jego pozycję. Narty po prostu źle się układają, musimy to poprawić - stwierdził trener "Biało-Czerwonych".