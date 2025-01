Pilna wiadomość dla Barcelony. I to dzień przed meczem. Lewandowski i Szczęsny już to wiedzą

FC Barcelona znów otrzymała od Atletico Madryt szansę na to, by zmniejszyć swoją stratę w tabeli La Liga. Podopieczni trenera Diego Simeone w sobotę tylko zremisowali 1:1 z Villarrealem. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przystąpi natomiast do gry dopiero jutro, podejmując Valencię. W międzyczasie lider stawki - Real Madryt zmierzy się z Realem Valladolid.