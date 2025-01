Sensacyjna porażka faworyta. Polski siatkarz stracił wielką szansę

Sir Susa Vim Perugia spisywała się w tym sezonie znakomicie. Po mistrzostwie Włoch z poprzedniego sezonu zespół został nieco przebudowany, po sześciu sezonach opuścił go Wilfredo Leon , który był kapitanem drużyny. Bez niego, ale wciąż z Kamilem Semeniukiem w składzie, w pierwszej części sezonu zespół był niepokonany.

W nowym, 2025 roku w grze drużyny coś się jednak zacięło. Najpierw przegrała po tie-breaku z Itasem Trentino, a w ostatniej kolejce lepszy okazał się zespół Cucine Lube Civitanova . W dodatku zespół na co najmniej kilka tygodni stracił Ołeha Płotnickiego - Ukrainiec doznał kontuzji ścięgna podkolanowego.

Puchar Włoch. Gra Perugii się załamała. Nie pomógł nawet Kamil Semeniuk

Długo nic na to nie wskazywało. Co prawda już pierwszy set był wyrównany, ale w końcówce szalę na swoją drogę przechyliła Perugia, wygrywając 25:22. Wielkie emocje przyniosła druga partia, w której drużyna Semeniuka prowadziła już 23:20, ale do zakończenia seta potrzebna była gra na przewagi - Yuki Ishikawa rozstrzygnął jej losy, ustalając wynik na 28:26.