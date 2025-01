Bayern ośmieszony w Lidze Mistrzów. Niemcy się nie hamowali, bezlitosne słowa

Rywalizacja w fazie ligowej Ligi Mistrzów zbliża się do swojego niechybnego zakończenia - przed biorącymi udział w wspomnianych zmaganiach zespołami pozostała już do rozegrania wyłącznie jedna kolejka. Jak na razie tylko dwa kluby - Liverpool F.C. i FC Barcelona - są pewne bezpośredniego awansu do 1/8 finału Champions League. Reszta wciąż musi czekać na ostatnie rozstrzygnięcia.