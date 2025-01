Hit w meczu Realu, fatalna nowina dla Lewandowskiego. Polak poważnie zagrożony

Real Madryt miał powody do zadowolenia już przed swoim spotkaniem, ponieważ Atletico Madryt kolejny raz zgubiło punkty, remisując 1:1 z Villarrealem . To otwierało przed ekipą "Królewskich" szansę na to, by umocnić się na prowadzeniu w tabeli La Liga, odskakując rywalowi zza miedzy na cztery punkty. By tak się stało, podopieczni trenera Carlo Ancelottiego potrzebowali jednak zwycięstwa.